Marc Giró desvela la dinámica profesional con su marido en El Hormiguero y cómo influye en su vida diaria

Durante su visita a El Hormiguero, Marc Giró habló sin filtros sobre su colaboración laboral con su marido, subrayando que se deja “dirigir muchísimo” en el trabajo, aunque esto a veces complica la convivencia en casa.

El invitado también compartió detalles sobre su próximo proyecto en laSexta, Cara al show, y comentó con humor cómo la relación profesional influye en su día a día fuera de los focos.