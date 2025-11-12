Publicidad
Pasapalabra
Jorge Garbajosa logra un pleno en Pasapalabra antes de retomar su papel en el baloncesto
El presidente de FIBA Europa se despidió del programa con una hazaña en ¿Dónde Están?, completando un panel complejo y sumando veinte segundos clave para el equipo azul.
Jorge Garbajosa le comentó a Roberto Leal, al comienzo de este Pasapalabra, que dejaba el baloncesto para centrarse en el panel de ¿Dónde Están?. Su 'retirada' ha durado poco porque ha cumplido su objetivo.
Su acierto fue doblemente valioso para Manu, que recibió veinte segundos tras el fallo del equipo rival. Roberto celebró el momento como una canasta ganadora en el último segundo.