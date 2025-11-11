Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

‘Titanic’ pone romántico a Roberto Leal: “Sara, cariño, en nada estoy en casa”

Pasapalabra

Jorge Garbajosa acierta 'Titanic' a la primera en Pasapalabra y revive el mítico gesto de Jack

El exjugador de baloncesto logró un pleno en La Pista con la película y sorprendió al plató recreando la icónica escena de Leonardo DiCaprio en la proa del barco.

Alberto Mendo
Publicado:

En una tarde con los dos primeros duelos sin puntuar en La Pista, Jorge Garbajosa cambió esa inercia con un acierto inmediato. Reconoció 'Titanic' al instante y se lanzó a imitar el gesto de Jack con los brazos abiertos.

Roberto Leal se unió a la escena, contagiado por el momento en Pasapalabra. La rapidez de Garbajosa fue clave frente a Rosa López, que también reconoció el tema pero no llegó a pulsar a tiempo.

Antena 3» Vídeos