Publicidad
Pasapalabra
Jorge Garbajosa acierta 'Titanic' a la primera en Pasapalabra y revive el mítico gesto de Jack
El exjugador de baloncesto logró un pleno en La Pista con la película y sorprendió al plató recreando la icónica escena de Leonardo DiCaprio en la proa del barco.
En una tarde con los dos primeros duelos sin puntuar en La Pista, Jorge Garbajosa cambió esa inercia con un acierto inmediato. Reconoció 'Titanic' al instante y se lanzó a imitar el gesto de Jack con los brazos abiertos.
Roberto Leal se unió a la escena, contagiado por el momento en Pasapalabra. La rapidez de Garbajosa fue clave frente a Rosa López, que también reconoció el tema pero no llegó a pulsar a tiempo.