En una tarde con los dos primeros duelos sin puntuar en La Pista, Jorge Garbajosa cambió esa inercia con un acierto inmediato. Reconoció 'Titanic' al instante y se lanzó a imitar el gesto de Jack con los brazos abiertos.

Roberto Leal se unió a la escena, contagiado por el momento en Pasapalabra. La rapidez de Garbajosa fue clave frente a Rosa López, que también reconoció el tema pero no llegó a pulsar a tiempo.