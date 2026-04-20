Jorge Fernández y Laura Moure celebran 20 años de éxito con un mensaje directo a los espectadores

La ruleta de la suerte cumple 20 años en emisión manteniendo su conexión con la audiencia, que sigue respondiendo con cifras de récord. En este aniversario tan especial, el programa ha querido poner en valor el papel fundamental de los espectadores.

Durante la celebración, Jorge Fernández y Laura Moure dedicaron unas palabras de agradecimiento por la fidelidad recibida durante todo este tiempo, destacando que el apoyo del público ha sido esencial en el recorrido del formato.