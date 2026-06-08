Valeria conmueve a los coaches con una actuación que deja sin palabras a Luis Fonsi

Valeria se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar Someone You Loved, de Lewis Capaldi, y logró crear una atmósfera de absoluto silencio en el plató. Su manera de transmitir la canción convenció rápidamente a Edurne y Luis Fonsi, que pulsaron el botón impresionados por su actuación.

Tras escucharla, los coaches destacaron la emoción y madurez que mostró sobre el escenario. Fonsi reconoció su sorpresa ante la capacidad interpretativa de la talent, mientras Edurne definió su actuación como una mezcla de emociones que convirtió el momento en uno de los más destacados de la noche.

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