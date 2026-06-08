La inesperada reacción de Orozco al descubrir quién cantaba en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids

Martina conquistó a Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco con su interpretación de Drivers License durante una nueva noche de Audiciones a ciegas en La Voz Kids. Sin embargo, el momento más llamativo llegó después de la actuación, cuando el cantante catalán descubrió la identidad de la participante.

El coach explicó que conoce a la joven desde hace tiempo porque estudia en su escuela de música y elogió su preparación vocal. Con tres sillones girados, Martina se ganó el derecho a elegir equipo tras protagonizar una de las actuaciones más comentadas de la gala.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas