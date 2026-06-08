Una versión de Rihanna desata la batalla entre los coaches y deja a Fonsi jugando una carta inesperada

Lúa sorprendió en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids con una potente actuación de Diamonds que cautivó a Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena. Los tres coaches pulsaron el botón tras quedar impresionados por la calidad y personalidad de su voz.

Tras la actuación llegó el momento de convencer a la talent. En plena lucha por su elección, Fonsi recurrió con humor a su relación con Rihanna antes de destacar el nivel de la concursante y asegurar que posee una voz espectacular.

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