Mariam deslumbra con Mariah Carey y provoca una intensa lucha entre los coaches de La Voz Kids

Mariam sorprendió al interpretar My All, uno de los temas más complejos de Mariah Carey. Su actuación convenció a Luis Fonsi y Edurne desde los primeros compases, mientras que Antonio Orozco se giró en la recta final para entrar en la disputa por la talent.

Tras escucharla, el coach elogió su voz y destacó el nivel de una actuación que calificó de espectacular. Finalmente, Mariam eligió formar parte de su equipo, una decisión que permitió a Orozco completar sus 14 plazas y convertirse en el primer coach de la edición en cerrar equipo en La Voz Kids.

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