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LA VOZ KIDS
Mariam deslumbra con Mariah Carey y provoca una intensa lucha entre los coaches de La Voz Kids
Una de las actuaciones más exigentes de las Audiciones a ciegas terminó convirtiéndose en un momento decisivo para Antonio Orozco, que cerró su equipo tras una incorporación muy celebrada.
Mariam sorprendió al interpretar My All, uno de los temas más complejos de Mariah Carey. Su actuación convenció a Luis Fonsi y Edurne desde los primeros compases, mientras que Antonio Orozco se giró en la recta final para entrar en la disputa por la talent.
Tras escucharla, el coach elogió su voz y destacó el nivel de una actuación que calificó de espectacular. Finalmente, Mariam eligió formar parte de su equipo, una decisión que permitió a Orozco completar sus 14 plazas y convertirse en el primer coach de la edición en cerrar equipo en La Voz Kids.
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