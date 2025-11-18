Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La fascinante magia de Jorge Blass dedicada a Roberto Leal: “Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”

Pasapalabra

Jorge Blass sorprende en Pasapalabra con magia que revela detalles sobre Roberto Leal

El mago presenta una baraja especial antes de El Rosco y deja al presentador boquiabierto al mostrar cómo las cartas reflejan aspectos de su personalidad.

Alberto Mendo
Publicado:

Jorge Blass adelantó en Pasapalabra parte de la magia que llevará a su nuevo espectáculo ‘Ilusionarte’. Con una baraja única, invitó a Roberto Leal a elegir siete cartas con imágenes muy distintas.

“Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”, aseguró el mago antes de demostrarlo. El presentador quedó fascinado al comprobar cómo las imágenes parecían hablar de él.

Antena 3» Vídeos