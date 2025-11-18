Publicidad
Pasapalabra
Jorge Blass sorprende en Pasapalabra con magia que revela detalles sobre Roberto Leal
El mago presenta una baraja especial antes de El Rosco y deja al presentador boquiabierto al mostrar cómo las cartas reflejan aspectos de su personalidad.
Jorge Blass adelantó en Pasapalabra parte de la magia que llevará a su nuevo espectáculo ‘Ilusionarte’. Con una baraja única, invitó a Roberto Leal a elegir siete cartas con imágenes muy distintas.
“Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”, aseguró el mago antes de demostrarlo. El presentador quedó fascinado al comprobar cómo las imágenes parecían hablar de él.