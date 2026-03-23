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EL CAPITÁN EN JAPÓN
Joaquín y su familia reaccionan al inesperado chaparrón tirándose a la piscina:”Nos van a echar”
La familia del exfutbolista vive un momento tan insólito como divertido al bañarse bajo la lluvia, entre bromas sobre el tiempo y la posibilidad de que les desalojen.
Joaquín y su familia protagonizan una escena marcada por la sorpresa cuando la lluvia irrumpe mientras disfrutan de la piscina. Lejos de salir del agua, mantienen el plan entre risas.
Durante el momento, el propio Joaquín bromea con la situación y comenta que llevan tiempo allí y podrían acabar echándolos.