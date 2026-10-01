Jesús Castro se queda en blanco con Félix Rodríguez de la Fuente y Marina San José aprovecha el despiste en La Pista

La canción Mi amigo Félix ha puesto en apuros a los dos invitados. Roberto Leal les ha ayudado con una pista sobre Rodríguez de la Fuente y Jesús Castro se ha adelantado, aunque solo ha conseguido recordar Mi amigo en Pasapalabra.

Marina San José ha aprovechado el bloqueo para acertar la respuesta y después ha vacilado a su rival asegurando que no sabía quién era. Jesús ha tratado de defenderse afirmando que le sonaba y que sabía que era alguien mítico.