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PASAPALABRA
Jesús Castro se queda en blanco con Félix Rodríguez de la Fuente y Marina San José aprovecha el despiste en La Pista
El actor ha sido el más rápido con el pulsador, pero olvidar el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente ha permitido a Marina San José llevarse el duelo.
La canción Mi amigo Félix ha puesto en apuros a los dos invitados. Roberto Leal les ha ayudado con una pista sobre Rodríguez de la Fuente y Jesús Castro se ha adelantado, aunque solo ha conseguido recordar Mi amigo en Pasapalabra.
Marina San José ha aprovechado el bloqueo para acertar la respuesta y después ha vacilado a su rival asegurando que no sabía quién era. Jesús ha tratado de defenderse afirmando que le sonaba y que sabía que era alguien mítico.