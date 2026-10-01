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La confesión más personal de Jesús Castro tras ser padre

La confesión más personal de Jesús Castro tras ser padre: “Es el papel más importante de mi vida”

PASAPALABRA

Jesús Castro descubre su faceta más íntima en Pasapalabra y dedica un tierno mensaje a sus mellizos

El actor ha contado a Roberto Leal cómo está viviendo la paternidad desde el nacimiento de Mateo y Martina y ha reconocido que aprende cada día sobre la marcha.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Convertirse en padre ha supuesto una nueva etapa para Jesús Castro, que define la experiencia como igual de dura que enriquecedora. Desde marzo, el actor afronta junto a sus mellizos un aprendizaje para el que, asegura, no existe manual de instrucciones.

Durante su visita a Pasapalabra, Jesús ha mirado directamente a cámara para dejar a Mateo y Martina un mensaje que puedan ver en el futuro: "Os quiero, os amo y os voy a cuidar siempre".

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