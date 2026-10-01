Jesús Castro descubre su faceta más íntima en Pasapalabra y dedica un tierno mensaje a sus mellizos

Convertirse en padre ha supuesto una nueva etapa para Jesús Castro, que define la experiencia como igual de dura que enriquecedora. Desde marzo, el actor afronta junto a sus mellizos un aprendizaje para el que, asegura, no existe manual de instrucciones.

Durante su visita a Pasapalabra, Jesús ha mirado directamente a cámara para dejar a Mateo y Martina un mensaje que puedan ver en el futuro: "Os quiero, os amo y os voy a cuidar siempre".