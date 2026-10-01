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PASAPALABRA
Jesús Castro descubre su faceta más íntima en Pasapalabra y dedica un tierno mensaje a sus mellizos
El actor ha contado a Roberto Leal cómo está viviendo la paternidad desde el nacimiento de Mateo y Martina y ha reconocido que aprende cada día sobre la marcha.
Convertirse en padre ha supuesto una nueva etapa para Jesús Castro, que define la experiencia como igual de dura que enriquecedora. Desde marzo, el actor afronta junto a sus mellizos un aprendizaje para el que, asegura, no existe manual de instrucciones.
Durante su visita a Pasapalabra, Jesús ha mirado directamente a cámara para dejar a Mateo y Martina un mensaje que puedan ver en el futuro: "Os quiero, os amo y os voy a cuidar siempre".