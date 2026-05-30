Jesulín de Ubrique emociona junto a Rafa Sánchez de La Unión: la nostalgia y el amor invade el plató

La gala dejó una escena especialmente emotiva gracias a la actuación conjunta de Jesulín de Ubrique y Rafa Sánchez, que llenaron el plató de recuerdos y emoción con un número muy aplaudido por los asistentes. La conexión entre ambos marcó uno de los momentos más destacados de la noche.

Durante Tu cara me suena, la actuación estuvo acompañada de mensajes cargados de cariño y referencias al amor, provocando una reacción muy cálida entre el público. El número terminó convirtiéndose en uno de los instantes más comentados de la velada.

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