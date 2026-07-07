Javier vuelve a tropezar con el número 40 y regala la victoria a David en La Pista de Pasapalabra

La canción trasladó a los concursantes hasta 1996, pero Javier confundió el título al responder Danza de los limones, olvidando mencionar el número 40. El error dejó la victoria prácticamente resuelta para David.

Roberto Leal aprovechó el fallo para recordar la ya conocida relación de Javier con el número 40, protagonista de otro de sus despistes más recordados en Pasapalabra. Entre bromas, el presentador calificó el lapsus como un nuevo episodio de su particular maldición.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas