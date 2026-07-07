David fuerza el empate con Javier en un AlaZ de máxima tensión en Pasapalabra

El enfrentamiento en AlaZ arrancó con Javier marcando el ritmo tras alcanzar 23 aciertos, obligando a David a reaccionar en un turno decisivo. El apoyo extra de segundos permitió al concursante mantenerse en la pelea.

Tras un intercambio de aciertos muy igualado, ambos recurrieron a la letra adicional para resolver el duelo. David logró empatar momentáneamente a 22 antes de que Javier se situara en 23, dejando todo pendiente de la última palabra del atril azul en Pasapalabra.

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