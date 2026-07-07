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PASAPALABRA
David fuerza el empate con Javier en un AlaZ de máxima tensión en Pasapalabra
El concursante barcelonés llevó el duelo hasta el límite y utilizó la ayuda de la prueba en un final ajustado que mantuvo la emoción hasta la última respuesta.
El enfrentamiento en AlaZ arrancó con Javier marcando el ritmo tras alcanzar 23 aciertos, obligando a David a reaccionar en un turno decisivo. El apoyo extra de segundos permitió al concursante mantenerse en la pelea.
Tras un intercambio de aciertos muy igualado, ambos recurrieron a la letra adicional para resolver el duelo. David logró empatar momentáneamente a 22 antes de que Javier se situara en 23, dejando todo pendiente de la última palabra del atril azul en Pasapalabra.
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