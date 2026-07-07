Pepe Ocio sorprende en Pasapalabra y rompe la racha de los concursantes con un pleno en el ¿Dónde Están?

El ¿Dónde Están? suele ser terreno de Javier y David, que acostumbran a resolver la prueba con rapidez. Sin embargo, esta vez un despiste del concursante barcelonés abrió la puerta a la intervención de Pepe Ocio.

El actor no desaprovechó la oportunidad y, en su segundo intento, encadenó los números necesarios hasta firmar el pleno. Su acierto rompió la dinámica habitual del concurso y dio un giro inesperado a la prueba en Pasapalabra.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas