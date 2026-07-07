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PASAPALABRA
Roberto Leal se levanta a bailar tras el pleno de Pepe Ocio con un éxito de Bad Bunny en Pasapalabra
La Pista dejó uno de los momentos más divertidos del programa cuando Pepe Ocio identificó la canción de Bad Bunny y contagió el ritmo a Roberto Leal.
La prueba viajó hasta 2025 con Baile inolvidable, de Bad Bunny. Maya Pixelskaya reconoció al artista, pero solo se atrevió a responder con otro de sus temas, cediendo el turno a Pepe Ocio.
Pepe identificó la canción sin dudar y completó el pleno, demostrando que conocía incluso la letra. El acierto animó a Roberto Leal, que no pudo contenerse y se levantó para improvisar un divertido baile al ritmo del éxito del cantante puertorriqueño en Pasapalabra.
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