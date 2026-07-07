Roberto Leal se levanta a bailar tras el pleno de Pepe Ocio con un éxito de Bad Bunny en Pasapalabra

La prueba viajó hasta 2025 con Baile inolvidable, de Bad Bunny. Maya Pixelskaya reconoció al artista, pero solo se atrevió a responder con otro de sus temas, cediendo el turno a Pepe Ocio.

Pepe identificó la canción sin dudar y completó el pleno, demostrando que conocía incluso la letra. El acierto animó a Roberto Leal, que no pudo contenerse y se levantó para improvisar un divertido baile al ritmo del éxito del cantante puertorriqueño en Pasapalabra.

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