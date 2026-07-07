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“¡Vaya comisión!”: la queja de Javier a Roberto Leal al ver mermado su premio en Pasapalabra

“¡Vaya comisión!”: la queja de Javier a Roberto Leal al ver mermado su premio en Pasapalabra

PASAPALABRA

Javier corrige a Roberto Leal por un error con su premio y desata las risas en Pasapalabra

Un despiste de Roberto Leal al repasar el dinero acumulado por Javier dejó uno de los momentos más divertidos del programa, con una respuesta del concursante que sorprendió a todos.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier celebró su programa número 93 en Pasapalabra tras imponerse en AlaZ con 23 aciertos. Al repasar su trayectoria, Roberto Leal se equivocó al anunciar el dinero acumulado y redujo por error la cantidad conseguida por el concursante.

Al escuchar la cifra, Javier reaccionó con humor y bromeó con una supuesta comisión. El presentador rectificó de inmediato y confirmó que el premio acumulado asciende a 70.400 euros, antes de recibir un cariñoso piropo del concursante.

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