Javier corrige a Roberto Leal por un error con su premio y desata las risas en Pasapalabra

Javier celebró su programa número 93 en Pasapalabra tras imponerse en AlaZ con 23 aciertos. Al repasar su trayectoria, Roberto Leal se equivocó al anunciar el dinero acumulado y redujo por error la cantidad conseguida por el concursante.

Al escuchar la cifra, Javier reaccionó con humor y bromeó con una supuesta comisión. El presentador rectificó de inmediato y confirmó que el premio acumulado asciende a 70.400 euros, antes de recibir un cariñoso piropo del concursante.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas