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PASAPALABRA
Javier corrige a Roberto Leal por un error con su premio y desata las risas en Pasapalabra
Un despiste de Roberto Leal al repasar el dinero acumulado por Javier dejó uno de los momentos más divertidos del programa, con una respuesta del concursante que sorprendió a todos.
Javier celebró su programa número 93 en Pasapalabra tras imponerse en AlaZ con 23 aciertos. Al repasar su trayectoria, Roberto Leal se equivocó al anunciar el dinero acumulado y redujo por error la cantidad conseguida por el concursante.
Al escuchar la cifra, Javier reaccionó con humor y bromeó con una supuesta comisión. El presentador rectificó de inmediato y confirmó que el premio acumulado asciende a 70.400 euros, antes de recibir un cariñoso piropo del concursante.
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