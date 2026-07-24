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PASAPALABRA
Javier vuelve a conquistar Pasapalabra con una emocionante interpretación de Pavarotti
El concursante, tenor de profesión, aprovecha una nueva prueba musical para demostrar su impresionante voz con una interpretación de Pavarotti que sorprende a Roberto Leal y a todos los presentes.
La faceta más musical de Javier vuelve a convertirse en protagonista durante una entrega de Pasapalabra. El concursante aprovecha La Pista para interpretar una célebre ópera de Pavarotti y desata la admiración del plató.
Su exhibición confirma una vez más que la lírica se ha convertido en una de sus señas de identidad dentro del concurso, donde ya ha protagonizado varios momentos inolvidables gracias a su espectacular voz.
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