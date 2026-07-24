Antonio Garrido revela la anécdota más tensa del rodaje con Javi Collado en Ágata y Lola

Los actores rememoraron una escena del segundo capítulo en la que el personaje de Antonio perseguía al de Javi, en un momento cargado de tensión por la complejidad de la grabación.

Collado explicó que debía inclinarse desde un octavo piso con medidas de seguridad y recordó la duda que le surgió tras quitarse la alianza para la escena, una anécdota que ambos compartieron en Pasapalabra.

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