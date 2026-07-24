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PASAPALABRA
Antonio Garrido revela la anécdota más tensa del rodaje con Javi Collado en Ágata y Lola
El reencuentro de Antonio Garrido y Javi Collado en Pasapalabra sirvió para recordar una de las secuencias más exigentes que compartieron durante el rodaje de Ágata y Lola para atresplayer.
Los actores rememoraron una escena del segundo capítulo en la que el personaje de Antonio perseguía al de Javi, en un momento cargado de tensión por la complejidad de la grabación.
Collado explicó que debía inclinarse desde un octavo piso con medidas de seguridad y recordó la duda que le surgió tras quitarse la alianza para la escena, una anécdota que ambos compartieron en Pasapalabra.
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