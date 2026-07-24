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PASAPALABRA
David celebra el alivio de esquivar la Silla Azul: el motivo por el que asegura haber descansado mejor
El concursante de Pasapalabra comparte una pequeña satisfacción antes de comenzar el programa tras evitar la Silla Azul, mientras él y Javier siguen adaptándose al exigente reto de AlaZ.
David confesó que evitar la Silla Azul ha supuesto una pequeña victoria personal que le permitió afrontar el siguiente programa con mucha más tranquilidad.
El empate en AlaZ fue suficiente para que tanto él como Javier esquivaran ese momento decisivo, en una prueba que sigue poniendo a examen su capacidad de adaptación a las nuevas reglas.
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