David celebra el alivio de esquivar la Silla Azul: el motivo por el que asegura haber descansado mejor

David confesó que evitar la Silla Azul ha supuesto una pequeña victoria personal que le permitió afrontar el siguiente programa con mucha más tranquilidad.

El empate en AlaZ fue suficiente para que tanto él como Javier esquivaran ese momento decisivo, en una prueba que sigue poniendo a examen su capacidad de adaptación a las nuevas reglas.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas