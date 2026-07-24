Javier acaricia el bote con una exhibición en AlaZ y obliga a David a pelear contrarreloj

Javier arrancó la prueba con siete aciertos consecutivos y mantuvo un ritmo muy sólido hasta completar 23 respuestas correctas, plantándose cuando todavía disponía de 19 segundos y quedándose a solo dos letras del bote.

David afrontó el desenlace con la necesidad de sumar once aciertos para igualar el marcador. Aunque luchó hasta el final en una carrera contrarreloj, no logró alcanzar a su rival y volvió a demostrar un gran nivel en AlaZ.

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