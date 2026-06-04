Javier da la vuelta a El Rosco tras resistir con menos tiempo y pone contra las cuerdas a David

David afrontó El Rosco en una posición privilegiada después de igualar su mejor registro de tiempo acumulado, con 72 segundos. El barcelonés arrancó con fuerza, encadenando diez respuestas consecutivas y cerrando la primera vuelta con 19 aciertos, siempre por delante de Javier en el marcador de Pasapalabra.

Sin embargo, la estrategia cambió a medida que avanzaba la prueba. Mientras David optó por administrar su ventaja, Javier fue recortando distancias hasta darle la vuelta al marcador. Con 22 aciertos, el madrileño decidió plantarse y trasladó toda la presión a su rival, obligado a reaccionar para evitar la derrota en un Rosco que cambió por completo de guion.

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