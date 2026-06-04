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PASAPALABRA
Javier da la vuelta a El Rosco tras resistir con menos tiempo y pone contra las cuerdas a David
El concursante madrileño aprovecha un cambio de ritmo inesperado de su rival y transforma una clara desventaja en una situación favorable durante el desenlace del programa.
David afrontó El Rosco en una posición privilegiada después de igualar su mejor registro de tiempo acumulado, con 72 segundos. El barcelonés arrancó con fuerza, encadenando diez respuestas consecutivas y cerrando la primera vuelta con 19 aciertos, siempre por delante de Javier en el marcador de Pasapalabra.
Sin embargo, la estrategia cambió a medida que avanzaba la prueba. Mientras David optó por administrar su ventaja, Javier fue recortando distancias hasta darle la vuelta al marcador. Con 22 aciertos, el madrileño decidió plantarse y trasladó toda la presión a su rival, obligado a reaccionar para evitar la derrota en un Rosco que cambió por completo de guion.
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