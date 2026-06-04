David corrige a Juanma Iturriaga en Pasapalabra tras su confusión con El Rey León

Juanma Iturriaga recordó una comparación que había hecho anteriormente en Pasapalabra sobre El Rey León, aunque reconoció que recibió varias correcciones por algunos errores en la referencia. Entre ellas destacó la de David, que no dejó pasar las imprecisiones sobre los personajes de la popular película.

La anécdota dio pie a un intercambio cargado de humor entre ambos. David explicó su sorpresa al escuchar la descripción de la escena, mientras que Juanma defendió que había simplificado la historia y respondió con una pulla al concursante. Las bromas continuaron en el plató y culminaron con una irónica reflexión sobre el ambiente entre compañeros.

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