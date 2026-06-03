La incertidumbre de los evacuados por el incendio de Murcia

La preocupación se ha apoderado de los vecinos afectados por el incendio forestal que continúa activo en Murcia. Tras ser desalojados de sus casas por precaución, muchos de ellos han relatado la incertidumbre con la que afrontan las próximas horas sin saber cuándo podrán regresar a sus hogares.

En Y ahora Sonsoles, algunos afectados han explicado la situación que viven desde que recibieron la orden de evacuación. Mientras los equipos de emergencia trabajan para contener las llamas, la principal inquietud de los vecinos pasa por conocer el estado de sus viviendas y dónde pasarán la noche hasta que la situación quede estabilizada.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas