David firma uno de sus mejores programas en Pasapalabra y alcanza una marca clave antes de El Rosco

La jornada fue especialmente positiva para David, que volvió a alcanzar los 72 segundos acumulados para afrontar El Rosco, una cifra que ya había conseguido anteriormente en su trayectoria en Pasapalabra. Su rendimiento destacó desde las primeras pruebas y le permitió construir una sólida ventaja durante todo el programa.

El momento decisivo llegó en el ¿Dónde Están?, donde Javier no pudo completar el panel antes de que se agotara su tiempo. David aprovechó la oportunidad sin cometer errores y se hizo con los veinte segundos en juego, cerrando la fase previa con un contundente 72-32 que reforzó su posición de cara al duelo final.

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