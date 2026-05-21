Javier da la vuelta a El Rosco con una espectacular reacción y obliga a David a arriesgar

La igualdad marcó el inicio del duelo, aunque David consiguió abrir distancia al completar la primera vuelta con 21 aciertos. Javier, que se había quedado atrás, logró reaccionar en la recta final hasta colocarse por delante con 22 respuestas correctas.

La presión cambió entonces de lado y obligó a David a buscar la victoria arriesgando más de la cuenta. Un fallo complicó sus opciones antes de una última respuesta de Javier que terminó provocando las risas de todo el plató de Pasapalabra.

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