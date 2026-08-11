Javier se toma con humor su peor racha en Pasapalabra tras volver a la Silla Azul

La Silla Azul se ha convertido últimamente en una prueba demasiado habitual para Javier. Tras errores como confundir "bimestral" con "bimensual" en el anterior AlaZ, el concursante madrileño ha hecho autocrítica sobre su mala racha en Pasapalabra.

Lejos de perder el humor, Javier ha bromeado asegurando que está disfrutando del "bono" que se ha sacado para esta prueba. Aun así, espera dejar atrás pronto esta dinámica y poder unirse a su nuevo equipo junto a Paula Prendes y Leo Ortizgris.

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