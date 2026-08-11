Una canción desconcierta a Paula Prendes y King África en Pasapalabra

Roberto Leal avisó a los invitados de que iban a escuchar un himno, pero la aparición de La Marsellesa dejó a todos sorprendidos. King África comenzó a intuir qué canción podía esconderse detrás, mientras Paula Prendes optó por cantar el himno francés.

Al descubrir que esa no era la respuesta, la actriz reaccionó entre risas: "Pero esto es un engaño, hemos sido engañados". Un verso en inglés dio nuevas pistas y el segundo fragmento terminó siendo definitivo para reconocer el misterioso tema en Pasapalabra.

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