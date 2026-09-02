"De la Z a la A": Javier sorprende con una decisión que deja atónito a Roberto Leal

Javier protagonizó uno de los momentos más inesperados de AlaZ al decidir jugar de la Z a la A pese a haber llegado con más tiempo acumulado. Ni Roberto Leal ni el público esperaban una elección tan arriesgada, que rompía con la estrategia habitual de los concursantes.

El madrileño justificó su decisión asegurando que ya está acostumbrado a competir en sentido inverso tras varias tardes arrancando desde la última letra. Su osadía provocó la ovación del plató y dejó a David con la oportunidad de jugar de la A a la Z pese a contar con menos segundos.

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