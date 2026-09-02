¡Duru está a salvo! Seyran encuentra a su hija tras seguir la pista hasta la casa de Tarik

Tras seguir la pista de Hatice, Seyran ha llegado a casa de Tarik junto a la policía, Kazım y Abidin. Después de registrar la vivienda, los agentes han encontrado a Duru sana y salva, protagonizando un emocionante reencuentro con su madre.

La felicidad se ha visto empañada cuando Duru ha preguntado por Ferit, asegurando que escuchó su voz antes de que desapareciera. Seyran la ha tranquilizado diciéndole que su padre llegará pronto, sin conocer todavía su paradero. Además, Seyran y Kazım han estallado contra la mujer de Tarik por ocultar que la niña estaba allí.

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