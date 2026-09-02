Dani Tatay rebautiza un clásico de Enrique Iglesias para darle un toque más romántico

Dani Tatay se llevó una nueva victoria en La Pista al reconocer 'Bailamos', uno de los grandes éxitos de Enrique Iglesias. Sin embargo, al cantar la respuesta, terminó transformando el título en un improvisado “Baila amor”.

El despiste también dio pie a una divertida conversación sobre una supuesta colaboración con Whitney Houston. Pese a la confusión, el actor acertó la canción y sumó los segundos en juego ante Carla Hidalgo.

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