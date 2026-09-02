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Pasapalabra
Javier se planta y deja la decisión en manos de David en un AlaZ marcado por la máxima prudencia
Los dos concursantes alcanzaron los 21 aciertos en un duelo muy igualado, pero fue el madrileño quien propuso de forma implícita un empate al renunciar a asumir más riesgos.
Tras revolucionar AlaZ con su inesperada decisión de jugar de la Z a la A, Javier volvió a sorprender en la recta final. Después de completar la primera ronda empatado con David a 20 aciertos, ambos sumaron una respuesta más y comenzaron a medir al milímetro cada movimiento.
Consciente de lo caros que pueden salir los errores, el madrileño optó por plantarse con 21 aciertos y confiar en que su rival hiciera lo mismo. La estrategia convirtió el último turno de David en un momento de máxima tensión, con el empate y la victoria todavía en juego.
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