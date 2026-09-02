Javier se planta y deja la decisión en manos de David en un AlaZ marcado por la máxima prudencia

Tras revolucionar AlaZ con su inesperada decisión de jugar de la Z a la A, Javier volvió a sorprender en la recta final. Después de completar la primera ronda empatado con David a 20 aciertos, ambos sumaron una respuesta más y comenzaron a medir al milímetro cada movimiento.

Consciente de lo caros que pueden salir los errores, el madrileño optó por plantarse con 21 aciertos y confiar en que su rival hiciera lo mismo. La estrategia convirtió el último turno de David en un momento de máxima tensión, con el empate y la victoria todavía en juego.

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