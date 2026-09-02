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Pasapalabra
Una canción de los 80 pone a bailar a Roberto Leal y desconcierta a Javier y David en La Pista
El presentador se dejó llevar por la energía de un clásico de Seguridad Social mientras los concursantes intentaban descifrar una de las canciones más sorprendentes de la tarde.
Roberto Leal no pudo ocultar su entusiasmo cuando sonó 'Comerranas', el popular tema de Seguridad Social. Con la música, incluso aseguró que es una canción capaz de levantar a todo el público de sus asientos.
La prueba se les atragantó a ambos concursantes, que no lograban identificar el tema ni con las pistas. Finalmente, David aprovechó un rebote para acertar el título y llevarse la victoria, mientras Roberto celebraba el descubrimiento de una canción que considera todo un chute de energía.
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