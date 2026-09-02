“No te dejaré, mi amor”: Seyran encuentra a Ferit y evita que muera

Ferit ha estado al borde de la muerte después de que Tarik lo dejara encerrado en una cámara frigorífica. Mientras su familia lo buscaba desesperadamente, Seyran, Abidin y el resto han registrado la casa hasta que ella ha escuchado un ruido detrás de una puerta. “¡He oído algo!”, ha avisado antes de descubrir que Ferit estaba allí.

Tras horas expuesto a temperaturas bajo cero, Ferit ha sido rescatado justo a tiempo. Seyran ha conseguido salvarle la vida y ambos han protagonizado un emotivo reencuentro antes de regresar junto a su familia. A pesar del terrible susto, Ferit ha logrado arrancarles una sonrisa con su particular sentido del humor: “Tengo el trasero congelado”.

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