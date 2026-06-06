Javier roza el bote en un Rosco de alto voltaje y obliga a David a una persecución límite

La igualdad marcó gran parte de El Rosco de Pasapalabra, con Javier y David intercambiando golpes en un duelo muy disputado. Aunque ninguno arrancó con especial brillantez, ambos fueron ganando ritmo hasta reflejar un ajustado 19-18 en los marcadores.

A partir de ahí, Javier dio un paso al frente con una actuación firme y segura que le permitió alcanzar los 23 aciertos. Situado a solo dos letras del bote de 598.000 euros, dejó a David en una posición muy exigente y elevó la tensión hasta el desenlace de la prueba.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas