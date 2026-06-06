David falla la provincia de Barcelona en Pasapalabra y reacciona con humor

La prueba Palabras Cruzadas puso a los concursantes a identificar provincias españolas y municipios costeros en una edición con sabor veraniego de Pasapalabra. Durante su turno, David recibió las pistas "Sitges, Casteldefells", pero respondió precipitadamente "Tarragona".

El error resultó especialmente llamativo porque el concursante es de Barcelona. Nada más darse cuenta de la equivocación, se llevó las manos a la cabeza. Más tarde tuvo una nueva oportunidad para corregir la respuesta y afrontó la situación con sentido del humor.

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