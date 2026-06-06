El humorista Santi Rodríguez completa el panel de Pasapalabra sin un fallo

La prueba Palabras Cruzadas estuvo dedicada a provincias y municipios costeros, una temática que Roberto Leal relacionó con los posibles viajes de verano. En ese escenario, Santi Rodríguez encadenó aciertos hasta completar el panel sin cometer errores en Pasapalabra.

El invitado del equipo naranja no necesitó el apoyo de Javier ni de Melani Olivares para lograr el pleno. Durante la prueba, Roberto comentó que probablemente había actuado en todos los lugares mencionados, una observación que el cómico terminó respaldando con su reacción.

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