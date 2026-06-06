Santi Rodríguez arrasa en La Pista con un acierto fulminante y una broma sobre su entrenamiento

La prueba de La Pista llevó en Pasapalabra a los invitados hasta 1995 con una canción de Los Rodríguez que encajaba perfectamente con el ambiente de calor de estos días. Santi Rodríguez fue más rápido que Dafne Fernández al pulsar y reconoció el tema desde el primer fragmento.

Tras llevarse el pleno, el cómico comentó entre risas que pulsar el botón también sirve como ejercicio. Además, remató el momento con una de sus habituales bromas al asegurar que unas veces hace crossfit y otras come gofres.

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