Javier rompe el pacto en AlaZ con una decisión valiente: “He venido a jugar”

El duelo entre Javier y David avanzó con una igualdad máxima. Tras una primera ronda muy equilibrada, ambos alcanzaron los 21 aciertos y poco después lograron pintar una letra más de verde, situándose empatados a 22.

Sin embargo, David decidió plantarse y asegurar las tablas, mientras que Javier optó por arriesgar una respuesta adicional. Convencido de que había llegado el momento de intentarlo, anunció su decisión antes de lanzarse a por una victoria que le acercara al bote de 988.000 euros y a un nuevo récord personal en Pasapalabra.

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