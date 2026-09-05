David encuentra 'El bichito del amor' donde menos lo esperaba: en una canción de El Fary en La Pista

La Pista comenzó con sorpresa cuando Roberto Leal presentó una canción “muy romántica”. Lejos de la balada que podían esperar los concursantes, el primer fragmento provocó dudas inmediatas y llevó a David a pensar en 'Sabor de amor', una opción que también rondaba la cabeza de Javier.

El segundo corte despejó una de las incógnitas al revelar que el intérprete era El Fary. A partir de ahí, ambos trataron de recordar algún título de su repertorio hasta que, tras un nuevo intento fallido de Javier, David dio con la respuesta correcta: 'El bichito del amor'.

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