El inesperado pacto de blanco en Pasapalabra dispara las bromas: “Nos vemos en la boda esta noche”

Todo comenzó cuando Roberto Leal destacó lo combinados que iban Pepón Nieto y Blanca Romero, ambos vestidos de blanco. Sin embargo, pronto descubrieron que David también compartía el mismo color y que el propio presentador formaba parte de la coincidencia.

Las bromas no tardaron en adueñarse del plató. Berta Collado aseguró que también quería ir a esa supuesta boda, mientras Roberto siguió el juego comentando que todos estaban invitados. Entre referencias a un imaginario grupo de WhatsApp, el presentador cerró la conversación con humor: “Nos vemos en la boda esta noche”.

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