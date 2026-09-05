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¿Boda en Pasapalabra? El equipo azul se viste de blanco junto con Roberto Leal

¿Boda en Pasapalabra? El equipo azul se viste de blanco junto con Roberto Leal

Pasapalabra

El inesperado pacto de blanco en Pasapalabra dispara las bromas: “Nos vemos en la boda esta noche”

Una curiosa coincidencia en el vestuario de David, Pepón Nieto, Blanca Romero y Roberto Leal convirtió el arranque del programa en un divertido intercambio de bromas sobre una supuesta boda.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Todo comenzó cuando Roberto Leal destacó lo combinados que iban Pepón Nieto y Blanca Romero, ambos vestidos de blanco. Sin embargo, pronto descubrieron que David también compartía el mismo color y que el propio presentador formaba parte de la coincidencia.

Las bromas no tardaron en adueñarse del plató. Berta Collado aseguró que también quería ir a esa supuesta boda, mientras Roberto siguió el juego comentando que todos estaban invitados. Entre referencias a un imaginario grupo de WhatsApp, el presentador cerró la conversación con humor: “Nos vemos en la boda esta noche”.

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