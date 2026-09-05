Blanca Romero no perdona el clásico de Xuxa y deja sin opciones a Álex Villazán en La Pista

La Pista viajó hasta 1988 con 'Ilarié', uno de los grandes éxitos de Xuxa. El tema despertó inmediatamente los recuerdos de Blanca Romero, que comenzó a cantar desde el primer fragmento y resolvió la prueba sin necesidad de escuchar más pistas.

Para Álex Villazán, en cambio, el reto era mucho más complicado. Blanca firmaba un pleno de cinco segundos muy valioso para David. Además, Roberto Leal recordó que Melody ha lanzado recientemente una nueva versión de este popular clásico.

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