Javier resuelve La Pista en segundos y desata la nostalgia con el gran éxito de las Spice Girls

Javier no dio opción en La Pista al identificar desde el primer fragmento Wannabe, el tema con el que las Spice Girls alcanzaron el éxito internacional. Su rapidez igualó el pleno que poco antes había firmado Manu Baqueiro en esta prueba musical.

El acierto hizo que el concursante comenzara a cantar la canción en el plató, mientras Roberto Leal se sumaba al ambiente con una broma sobre el supuesto seguimiento que las Spice Girls hacen de Pasapalabra, provocando las risas de todos los presentes.

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