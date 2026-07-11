Roberto Leal revela por qué Javier lleva la cuenta de todo en Pasapalabra

El empate entre Javier y David deja a ambos un día más en Pasapalabra sin pasar por la Silla Azul. Tras un AlaZ muy igualado, Roberto Leal repasó los datos de los concursantes y destacó los 97 programas y 73.800 euros acumulados por Javier.

Mientras David confesó que desconocía la cantidad que había ganado hasta el momento, Javier corrigió de inmediato las cifras porque las lleva perfectamente controladas. Roberto Leal explicó entre bromas que esa costumbre nació porque el concursante dejó de fiarse de sus cuentas y desde entonces revisa todos sus números.

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