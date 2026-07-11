Publicidad
PASAPALABRA
David arriesga en Pasapalabra y firma un empate que salva a Javier de la Silla Azul
El concursante barcelonés sorprende en el desenlace de AlaZ al arriesgar con una última respuesta cuando ya tenía el triunfo asegurado, una decisión que cambia por completo el resultado.
David llegó a los últimos compases de AlaZ con la victoria prácticamente garantizada después del error de Javier en la X. Aunque podía plantarse y ganar el duelo, optó por responder una palabra que llevaba tiempo valorando.
La respuesta no fue correcta y el marcador terminó en empate, un resultado que permitió a Javier conservar su plaza y evitar la Silla Azul. El desenlace puso el broche a un enfrentamiento muy igualado por un bote de 748.000 euros en Pasapalabra.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas