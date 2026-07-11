David arriesga en Pasapalabra y firma un empate que salva a Javier de la Silla Azul

David llegó a los últimos compases de AlaZ con la victoria prácticamente garantizada después del error de Javier en la X. Aunque podía plantarse y ganar el duelo, optó por responder una palabra que llevaba tiempo valorando.

La respuesta no fue correcta y el marcador terminó en empate, un resultado que permitió a Javier conservar su plaza y evitar la Silla Azul. El desenlace puso el broche a un enfrentamiento muy igualado por un bote de 748.000 euros en Pasapalabra.

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