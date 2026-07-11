Juanjo Ballesta aclara el motivo de su llamativo cambio de imagen en Pasapalabra

Nada más comenzar el programa, Roberto Leal destacó el llamativo look de Juanjo Ballesta, que acudió al plató con unas gafas de sol. Aunque el presentador aseguró que le favorecían, el actor reconoció que no suele llevarlas por iniciativa propia.

Juanjo explicó que las gafas son un regalo de su madre y que decidió ponérselas porque ella le dice que le quedan bien. Además, aprovechó el momento para dedicarle un cariñoso mensaje delante de las cámaras y agradecerle el detalle en Pasapalabra.

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