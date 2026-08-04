Javier resiste en un AlaZ de máxima igualdad y obliga a David a buscar otra remontada

El duelo arranca con un ritmo muy parejo hasta que Javier falla en la O por una vocal. Sin embargo, David también tropieza al optar por una respuesta más rebuscada de la que requería la definición, igualando de nuevo la prueba.

En la recta final, Javier saca partido de las letras adicionales para encadenar varios aciertos y cerrar AlaZ con 21 respuestas correctas. Con ese resultado, deja a David ante el reto de completar una nueva remontada para darle la vuelta al marcador en Pasapalabra.

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