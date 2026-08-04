La confesión más inesperada de Javier sobre la playa desata las risas en Pasapalabra

Con agosto recién estrenado, Roberto Leal pregunta a Javier y David por su relación con la playa. Mientras David explica que prefiere las playas donde se admiten perros por estar menos concurridas, Javier tira de humor para hablar de su escasa afinidad con el sol.

El concursante madrileño asegura que de pequeño ya evitaba la arena y recuerda que pasaba el tiempo sentado en una silla para no tocarla con los pies. Su confesión provoca la divertida reacción del presentador de Pasapalabra.

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