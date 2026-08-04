Javier deja sin palabras a Roberto Leal al demostrar que domina un éxito de Taburete

Javier resuelve La Pista al identificar Caminito a motel, de Taburete, después de escuchar un nuevo fragmento musical. Su acierto pilla completamente desprevenido a Roberto Leal, que no esperaba que conociera ese tema.

Tras reconocer la canción, el concursante se anima incluso a cantar parte del tema en una versión lírica a petición del presentador. Su espontánea actuación convierte el momento en una de las escenas más divertidas de Pasapalabra.

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